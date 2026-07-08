Localizan con vida a hombre desaparecido en Tamasopo
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TAMUÍN.- Un hombre que desde hace una semana era buscado por su familia y las autoridades en Tamasopo fue localizado con vida cerca de la sierra de El Abra.
Se trata de Braulio Hernández Pineda, de 32 años de edad, quien ya fue trasladado a su lugar de origen y se encuentra con sus familiares.
Fue localizado durante los trabajos realizados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en coordinación con la Policía Municipal de Tamuín y la Fiscalía General del Estado.
El pasado 30 de junio de 2026, Braulio salió de su vivienda en el barrio Pasquines, municipio de Tamasopo. Al no lograr localizarlo, su familia interpuso una denuncia.
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Las acciones de búsqueda se extendieron a otros municipios y, finalmente, la mañana de este martes el hombre fue localizado deambulando sobre el camino que conduce al hotel Taninul, en los límites de Tamuín con Ciudad Valles.
Se informó que estaba desorientado, pero aparentemente en buen estado de salud, por eso de inmediato fue trasladado a su lugar de origen para reunirse con su familia.
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