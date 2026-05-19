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Seguridad

Localizan en calles de la Librado Rivera a niño con ficha de búsqueda

El menor, de 11 años y originario de Nayarit, aseguró haber huido de un sitio donde presuntamente sufría violencia física

Por Pulso Online

Mayo 19, 2026 11:08 a.m.
A
Localizan en calles de la Librado Rivera a niño con ficha de búsqueda

Un niño de 11 años de edad, originario de Nayarit y con ficha activa de búsqueda, fue localizado en condiciones de vulnerabilidad en la colonia Librado Rivera, luego de que ciudadanos reportaran su presencia sobre la calle Durango.

El hallazgo ocurrió la tarde del lunes 18 de mayo, cuando vecinos solicitaron apoyo de las autoridades al notar que el menor se encontraba desorientado y solo en la vía pública.

Al llegar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital entrevistaron al menor, quien relató que había abandonado el lugar donde permanecía debido a presuntos actos de violencia física cometidos por una persona adulta.

De acuerdo con la información oficial, el niño dijo residir en una casa de cuidados para menores. Tras revisar sus datos en las plataformas institucionales, las autoridades confirmaron que existía una ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

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El menor fue resguardado por los agentes municipales y posteriormente trasladado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos para el seguimiento correspondiente.

Además, se dio aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), instancia que asumirá su protección y representación legal mientras continúan las investigaciones.

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