logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FESTIVAL DEL ASADO"

Fotogalería

"FESTIVAL DEL ASADO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cierran laterales de Circuito Potosí por maniobras en puente

Los cierres en Valle de los Fantasmas permanecerán hasta las 10:00 de la noche de este martes

Por Redacción

Mayo 19, 2026 08:33 a.m.
A
Cierran laterales de Circuito Potosí por maniobras en puente

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez informó el inicio de cierres viales en Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, debido a maniobras en el Puente Superior Vehicular de la zona.

De acuerdo con la dependencia, las restricciones permanecerán vigentes hasta aproximadamente las 10:00 de la noche de este martes 19 de mayo, por lo que se pidió a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado.

Las vialidades cerradas son la Lateral Sur Poniente, con desvío por avenida José de Gálvez y bulevar Valle de los Fantasmas, así como la Lateral Sur Oriente, con ruta alterna por avenida Cactus y Camino Real a Rioverde.

También se realizan desvíos en Gálvez y avenida Cedral para incorporarse a Circuito Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Elementos de Seguridad Vial y Movilidad permanecen en puntos estratégicos para orientar a los conductores y reforzar la seguridad durante las maniobras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierran laterales de Circuito Potosí por maniobras en puente
Cierran laterales de Circuito Potosí por maniobras en puente

Cierran laterales de Circuito Potosí por maniobras en puente

SLP

Redacción

Los cierres en Valle de los Fantasmas permanecerán hasta las 10:00 de la noche de este martes

Ladrón se metió por la fuerza a domicilio
Ladrón se metió por la fuerza a domicilio

Ladrón se metió por la fuerza a domicilio

SLP

Redacción

Son atrapados cuatro distribuidores de droga
Son atrapados cuatro distribuidores de droga

Son atrapados cuatro distribuidores de droga

SLP

Redacción

Fallece peatón arrollado por auto "fantasma"
Fallece peatón arrollado por auto "fantasma"

Fallece peatón arrollado por auto "fantasma"

SLP

Redacción

Fue embestido cuando intentaba cruzar la carretera a Zacatecas, por Los López