Cierran laterales de Circuito Potosí por maniobras en puente

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez informó el inicio de cierres viales en Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, debido a maniobras en el Puente Superior Vehicular de la zona.

De acuerdo con la dependencia, las restricciones permanecerán vigentes hasta aproximadamente las 10:00 de la noche de este martes 19 de mayo, por lo que se pidió a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado.

Las vialidades cerradas son la Lateral Sur Poniente, con desvío por avenida José de Gálvez y bulevar Valle de los Fantasmas, así como la Lateral Sur Oriente, con ruta alterna por avenida Cactus y Camino Real a Rioverde.

También se realizan desvíos en Gálvez y avenida Cedral para incorporarse a Circuito Potosí.

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Elementos de Seguridad Vial y Movilidad permanecen en puntos estratégicos para orientar a los conductores y reforzar la seguridad durante las maniobras.