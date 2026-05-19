Más tráfico en Circuito Potosí: anuncian cierres por obras del puente vial

La Seduvop informó cierres temporales este martes 19 de mayo en la zona de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, por trabajos finales del Puente Superior Vehicular.

Las labores iniciaron a las 2:00 de la madrugada con el cierre total del lateral oriente, en dirección de Abastos hacia Valle de los Fantasmas. La circulación fue desviada por avenida Cactus y Camino Real a Rioverde, con apertura estimada a partir de las 14:00 horas.

La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que también habrá cierre en el lateral poniente, en dirección de carretera Rioverde hacia Abastos, de las 11:00 a las 20:00 horas aproximadamente.

Para este segundo cierre, las rutas alternas serán avenida José de Gálvez y Quintas de la Hacienda.

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Elementos de Seguridad Vial y Movilidad permanecerán en la zona para orientar a los automovilistas y agilizar la circulación mientras continúan los trabajos de montaje de estelas de la estructura.