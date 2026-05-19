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Buscan reforzar acceso gratuito a la justicia en SLP

Acuerdan capacitación y coordinación para aplicar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Por Redacción

Mayo 19, 2026 10:59 a.m.
A
Buscan reforzar acceso gratuito a la justicia en SLP

La Secretaría General de Gobierno y el Poder Judicial del Estado acordaron fortalecer la capacitación y coordinación institucional para mejorar el acceso a la justicia en San Luis Potosí, especialmente para personas de comunidades originarias y sectores vulnerables.

Durante una reunión de trabajo entre la Defensoría Pública del Estado y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, se establecieron líneas de colaboración mediante la Escuela Judicial para impulsar el Plan de Profesionalización Institucional.

De acuerdo con las autoridades, las acciones estarán enfocadas en la implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como en fortalecer la atención jurídica gratuita y la representación legal para personas que no cuentan con recursos.

El titular de la Defensoría Pública, Edgar Valdez Zavala, afirmó que la coordinación interinstitucional permitirá optimizar procesos, mejorar la atención a víctimas y ampliar la cobertura de servicios en el estado.

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También señalaron que buscan ampliar los canales de atención y facilitar el acompañamiento integral para quienes requieren orientación jurídica, como parte de una política enfocada en derechos humanos y reducción de desigualdades.

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