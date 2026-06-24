Localizan vehículos robados en cateo a taller

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Un total de trece vehículos fueron localizados durante un cateo en el interior de un predio, realizado por la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado.

El operativo, parte de una investigación por robo calificado en la zona metropolitana, se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia San Rafael, en el municipio de Soledad. Al arribar al sitio señalado, los agentes investigadores realizaron una inspección exhaustiva del lugar, encontrando más de una docena de automóviles de distintos tipos y características.

Entre las unidades aseguradas se encuentran camionetas, tractocamiones, vehículos de carga y automóviles particulares, destacando una camioneta Volkswagen Caddy y un vehículo Dodge Challenger que contaban con reporte de robo vigente. Asimismo, fueron encontrados diversos automotores con alteraciones en sus números de identificación vehicular y otros medios de individualización.

Las inspecciones realizadas permitieron establecer que la mayoría de las unidades presentaban modificaciones o alteraciones en sus números de serie, situación que será objeto de análisis pericial para determinar su procedencia y posible relación con hechos delictivos. Entre los vehículos localizados se encontraron unidades de las marcas GMC, International, Kenworth, Volkswagen, Nissan, Mini Cooper, Dodge, entre otras.

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Estas acciones, realizadas a través de la Subdirección Operativa de la Policía de Investigación, se dieron en cumplimiento a una orden de cateo relacionada con una investigación por el delito de robo calificado. La diligencia fue autorizada por un Juez de Control.

Una vez concluida la diligencia, los automotores quedaron en una pensión vehicular autorizada para su puesta a disposición ante la Fiscalía potosina. Posteriormente, se colocaron los sellos de aseguramiento correspondientes en el inmueble intervenido, concluyendo las acciones ministeriales.