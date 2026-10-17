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Manejaba a alta velocidad y acaba tras las rejas

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Manejaba a alta velocidad y acaba tras las rejas
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      Por manejar a alta velocidad y sin precaución, un sujeto fue arrestado por elementos de la Guardia Municipal de Soledad que lo detectaron en la colonia San Francisco de Asís.

      La detención se dio como resultado de los patrullajes preventivos para garantizar la seguridad vial en Soledad, siendo el sujeto identificado como Rigoberto "N", de 30 años de edad, que enfrenta los delitos de contra la seguridad de tránsito de vehículos y resistencia al arresto.

      Esta persona habría sido detectada en la colonia San Francisco de Asis, cuando circulaba a exceso de velocidad y realizando cambios de carril sin precaución, en una camioneta Ford, color gris, sin placas.

      Al lograr detener su marcha, se le señaló que ponía en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros, además se detectó que el conductor no portaba licencia de conducir ni documentos que acreditaran la propiedad del vehículo.

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