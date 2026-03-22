Matan a hombre en Residencial del Bosque al sur de la capital

Un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Residencial del Bosque, en donde delincuentes armados le dispararon de corta distancia para luego darse a la fuga con rumbo desconocido dejándolo sin vida.

El hecho tuvo lugar después de las 19:00 horas de este sábado y, de acuerdo a testigos, individuos armados llegaron al edificio E43 del fraccionamiento referido, ubicado en el Camino al Aguaje, atrás de la colonia Simón Díaz.

En el lugar se encontraba el objetivo, a quien los individuos le dispararon a quemarropa hasta en tres ocasiones y posteriormente se fugaron del sitio sin que nadie hiciera algo para impedirlo.

El infortunado quedó tirado en el lugar y los testigos pidieron auxilio, arribando al lugar los paramédicos quienes lo atendieron pero se determinó que ya había perdido la vida a causa de las lesiones que presentaba.

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Ante el llamado de ayuda, elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al sitio y aseguraron la entrada al edificio para que el resto de las autoridades hiciera lo suyo.

Personal de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales, realizaron una inspección en la escena del crimen en busca de evidencias, siendo el cuerpo trasladado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició ya la carpeta de investigación en espera de dar con los autores del crimen en el menor tiempo posible.