logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO

Fotogalería

MAURICIO RECIBE EL BAUTISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Médico oftalmólogo vuelca su camioneta; hay dos lesionados

Se desplazaba por el bulevar México-Laredo; en Cd. Valles

Por Redacción

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Médico oftalmólogo vuelca su camioneta; hay dos lesionados

CIUDAD VALLES.- Una camioneta tipo SUV trepó al camellón central, chocó contra un árbol y posteriormente volcó, a unos metros de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS, en Ciudad Valles.

La unidad, una Honda CR-V color gris, era conducida por un médico oftalmólogo identificado como José Luis, quien viajaba acompañado de otro hombre adulto con discapacidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este domingo, cuando el profesionista circulaba por el bulevar México-Laredo con dirección de la Intersección de los Bulevares hacia los cinemas, es decir, de norte a sur.

De manera repentina, la unidad se salió del carril izquierdo, subió al camellón central y se impactó contra un árbol, para luego volcar sobre uno de sus costados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Varias personas fueron testigos del accidente y señalaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, debido a que ni él ni su acompañante podían salir de la unidad, algunos ciudadanos tuvieron que empujar la camioneta para devolverla a su posición normal.

Posteriormente arribaron paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes les brindaron los primeros auxilios. No obstante, ambos se negaron a ser trasladados a un nosocomio.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Cabe mencionar que familiares de los involucrados acudieron al lugar y se encargaron de trasladarlos en un vehículo particular. La camioneta quedó bajo resguardo policial y fue remolcada con una grúa a un corralón.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a conductores con autos hurtados
Detienen a conductores con autos hurtados

Detienen a conductores con autos hurtados

SLP

Redacción

Fallece joven motociclista al derrapar, en Mexquitic
Fallece joven motociclista al derrapar, en Mexquitic

Fallece joven motociclista al derrapar, en Mexquitic

SLP

Redacción

Al caer al piso se causó fuertes lesiones que finamente le provocaron la muerte

Médico oftalmólogo vuelca su camioneta; hay dos lesionados
Médico oftalmólogo vuelca su camioneta; hay dos lesionados

Médico oftalmólogo vuelca su camioneta; hay dos lesionados

SLP

Redacción

Se desplazaba por el bulevar México-Laredo; en Cd. Valles

Caen tres presuntos "narcos" en la Huasteca
Caen tres presuntos "narcos" en la Huasteca

Caen tres presuntos "narcos" en la Huasteca

SLP

Redacción

Les decomisaron decenas de dosis de drogas, uno dijo ser de grupo criminal