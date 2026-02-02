Lo admite Morena > Sin casas baratas

Pues sin saber bien a bien de que se trató exactamente, el partidazo en el poder: Morena, realizó una concentración en una de las plazas más emblemáticas de la capital potosina: Aranzazú. Además de ser un evento supuestamente político no faltó quienes aprovecharon para vender todo tipo de productos.

Entre lo más sorprendente del eventazo se encuentra la declaración de la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, reconoció que a siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, el problema de la inseguridad en el país "no ha podido todavía terminarse".

Fue más allá pues reconoció que éste sigue siendo "un reto muy complicado", particularmente por la presencia de la delincuencia organizada, que desde su punto de vista "cada vez está más organizada". No faltó la parte triunfalista, pues doña Rita Ozalia también señaló que aunque la estrategia de seguridad ha avanzado y se le han "mochado muchos tentáculos" al crimen, los resultados se encuentran "a la mitad".

Manifestó su confianza en que el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad y la Sedena permita que México sea "más seguro, más feliz y con bienestar", y llamó la atención que resaltara que actualmente "sí se informa lo que pasa".

¿Por qué resulta llamativa la declaración de la dirigente morenista?, pues porque la declaración contrasta con lo expuesto el 8 de enero en la conferencia matutina, donde el Gobierno Federal presumió una reducción "histórica" en casi todos los delitos. Según Sheinbaum Pardo, 2025 fue el año con menos víctimas de homicidio en una década, además de registrarse disminuciones de entre 15 y 20 por ciento en feminicidios y los robos con violencia. Un ánimo netamente triunfalista que contrasta con lo expuesto ayer en la plaza de Aranzazú.

¿Será que ya entendió que es por demás intentar tapar el sol con un dedo? No podemos creer en mensajes optimistas cuando el país sigue siendo escenario de cruentas masacres como la registrada en Guanajuato hace apenas algunos días.

Otra realidad para la cual no hay una solución a la vista tiene que ver con la demanda de vivienda en San Luis Potosí y la cual ya superó las 25 mil casas. De no ser atendida esta necesidad, aumentando el ritmo de construcción, podría incrementar el rezago habitacional en los próximos años, advierte la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la entidad.

El presidente del organismo, Francisco Torres Ocejo, señaló que el estado debería alcanzar al menos la edificación de 10 mil viviendas por año, combinando tanto la vivienda social como desarrollos de mayor valor.

Es una realidad que la oferta para la gente con menores ingresos es por demás limitada y por ello parte de esta meta podría apoyarse en el programa federal Vivienda del Bienestar, que proyecta la construcción de 34 mil casas para los próximos cinco años y eso sólo si los municipios aportan terrenos para la edificación de las nuevas viviendas.

Se espera que alrededor de seis mil viviendas se construyan en este año, con un costo aproximado de 600 mil pesos cada unidad un monto que las haría accesibles para la población de menores ingresos.

Destaca el dirigente empresarial algo pocas veces observado: el crecimiento industrial en San Luis Potosí ha incrementado la llegada de trabajadores de otras entidades, lo que presiona aún más la necesidad de vivienda, particularmente en zonas cercanas a los centros de trabajo.

El problema demanda soluciones efectivas y sobre todo oportunas, pues el déficit de casas baratas sigue aumentando con el tiempo.

