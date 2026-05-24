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Motociclista choca contra un taxi y resulta lesionado

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista choca contra un taxi y resulta lesionado
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      Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra un taxi que se le atravesó en la avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital a recibir atención médica.

      El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana de este sábado, cuando un taxi con número económico 4965 se desplazaba sobre la avenida San Pedro y al llegar a la calle Carlos V, dio vuelta en "U" sin ceder el paso y de esta forma fue chocado en su costado derecho por el motociclista, que se desplazaba sobre los carriles opuestos a bordo de su unidad color azul.

      A causa del impacto el conductor de la moto se proyectó al pavimento causándose fuertes lesiones, por lo que algunos testigos llamaron a los cuerpos de auxilio y al sitio acudieron los paramédicos de Protección Civil de Soledad, quienes le prestaron ayuda para trasladarlo a un hospital a que recibiera la atención médica requerida.

      Elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente y los vehículos fueron trasladados a una pensión particular, en tanto que los involucrados llegaban a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.

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