logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo

El cobrador de una tienda departamental resultó lesionado en accidente ocurrido en la carretera La Pila–Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Marzo 05, 2026 07:46 a.m.
A
Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo

CIUDAD VALLES. Un hombre que labora como cobrador para una tienda departamental resultó lesionado tras chocar de frente contra una unidad de transporte colectivo cuando circulaba en motocicleta por la carretera estatal La Pila–Ciudad Valles, en la zona tének.

El accidente ocurrió la noche del miércoles, a la altura de las inmediaciones del ejido La Pila.

De acuerdo con la información recabada, el motociclista circulaba por la mencionada vía cuando presuntamente invadió el carril contrario, lo que provocó que se impactara de frente contra una camioneta Nissan tipo panel, blanca con verde, con número económico 042, perteneciente a la ruta El Chuchupe–Colonia Hidalgo.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió diversas lesiones, por lo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un centro médico para su valoración y atención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias necesarias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57
Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

SLP

Redacción

La unidad se habría quedado sin frenos en una curva; Guardia Nacional resguardó la zona para evitar rapiña

Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo
Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo

Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo

SLP

Huasteca Hoy

El cobrador de una tienda departamental resultó lesionado en accidente ocurrido en la carretera La Pila–Ciudad Valles

Se pasa el rojo y provoca choque en el Distribuidor Vial
Se pasa el rojo y provoca choque en el Distribuidor Vial

Se pasa el rojo y provoca choque en el Distribuidor Vial

SLP

Huasteca Hoy

Cinco personas resultan con golpes leves tras el impacto entre un Tsuru y un Sentra en el bulevar México-Laredo

Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo
Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo

Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo

SLP

Redacción

El vehículo quedó severamente dañado y la mercancía terminó regada sobre el pavimento; no se reportan personas lesionadas