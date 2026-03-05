Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo

CIUDAD VALLES. Un hombre que labora como cobrador para una tienda departamental resultó lesionado tras chocar de frente contra una unidad de transporte colectivo cuando circulaba en motocicleta por la carretera estatal La Pila–Ciudad Valles, en la zona tének.

El accidente ocurrió la noche del miércoles, a la altura de las inmediaciones del ejido La Pila.

De acuerdo con la información recabada, el motociclista circulaba por la mencionada vía cuando presuntamente invadió el carril contrario, lo que provocó que se impactara de frente contra una camioneta Nissan tipo panel, blanca con verde, con número económico 042, perteneciente a la ruta El Chuchupe–Colonia Hidalgo.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió diversas lesiones, por lo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un centro médico para su valoración y atención.

Autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias necesarias.