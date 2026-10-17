Motociclista muere al chocar contra camioneta estacionada
Circulaba por calles de la colonia San José del Barro cuando se accidentó
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Un motociclista perdió la vida luego de y chocar contra una camioneta estacionada, cuando circulaba por calles de la colonia San José del Barro, al norte de la ciudad.
Los hechos se suscitaron cerca de las dos y media de la mañana de este viernes, cuando el motociclista de 31 años de edad, circulaba sobre la calle Hidalgo de la mencionada colonia.
Al aproximarse a la calle Francisco Villa, pierde el control de la dirección hacia su izquierda y de esta forma impactó de lleno con una camioneta Chevrolet recolectora de basura, que se encontraba estacionada junto a la banqueta.
Al sitio arribaron los paramédicos, quienes atendieron al motociclista pero por desgracia ya había perdido la vida a causa de los golpes que presentó ante el accidente.
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Elementos de la Policía Vial Municipal de Soledad aseguraron el área para que se iniciaran las diligencias por parte del personal de la Vicefiscalía Científica que acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.
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