Motociclista pierde la vida tras colisión en Carr. Rioverde

El trágico accidente ocurrió en la madrugada cuando el motociclista derrapó en la colonia Benito Juárez. Autoridades investigan el suceso.

Febrero 08, 2026 10:38 a.m.
Motociclista pierde la vida tras colisión en Carr. Rioverde

Un motociclista de 25 años perdió la vida tras derrapar mientras circulaba sobre la carretera a Rioverde.

El incidente se registró antes de las 02:00 de la mañana, cuando el joven circulaba por dicha vía y, al llegar a la altura de la calle Ignacio Allende, con dirección al distribuidor Juárez, en la colonia Benito Juárez, perdió el control de la motocicleta hacia su lado izquierdo.

El conductor derrapó y se impactó contra el muro de contención, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. Al sitio acudieron paramédicos, quienes al brindarle los primeros auxilios confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades acordonaron el área, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para los trámites legales correspondientes.

