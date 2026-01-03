Motociclista resulta herido por embestida de camioneta

TAMUÍN.- Un joven que circulaba en una motocicleta por la carretera federal Valles-Tampico fue embestido por una camioneta y sufrió lesiones graves.

Paramédicos de la Cruz Roja de Tamuín auxiliaron durante la madrugada al muchacho, de 21 años de edad, trabajador de la empacadora Praderas Huastecas.

De acuerdo con la información recabada, el joven se dirigía a su centro de trabajo cuando una camioneta lo impactó, cerca del crucero de Casas Blancas.

Tras el choque, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y resultó con lesiones en varias partes del cuerpo, por lo que ya no pudo moverse.

El conductor de la camioneta, en lugar de detenerse para auxiliarlo, se dio a la fuga y no fue identificado.

El lesionado fue trasladado al Hospital Básico de Tamuín, donde le brindaron las primeras atenciones; sin embargo, se prevé que sea canalizado al Hospital General de Ciudad Valles.