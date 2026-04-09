Motociclista resulta lesionado tras choque con auto en Norte Residencial
El accidente ocurrió en avenida Ejército Mexicano; conductor intentó dar vuelta en retorno
Un joven motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un choque con un automóvil en el fraccionamiento Norte Residencial, en Ciudad Valles.
El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 14:00 horas, sobre la avenida Ejército Mexicano, a la altura de la calle Río Tampaón, entre Ponciano Arriaga y Manuel José Othón.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven circulaba a bordo de una motocicleta Vento por el carril izquierdo, en dirección del fraccionamiento Residencial del Lago hacia el bulevar México-Laredo.
Sin embargo, al pasar frente al salón de eventos Majestic, un vehículo Nissan Tiida color negro se atravesó en su trayectoria cuando su conductor intentó incorporarse mediante un retorno, lo que provocó el impacto.
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El motociclista sufrió lesiones menores, principalmente raspones, por lo que decidió no ser trasladado a un hospital.
Tras el percance, ambas partes intentaron llegar a un acuerdo, pero no fue posible debido a desacuerdos sobre la responsabilidad del accidente.
Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y, al no lograrse un arreglo, solicitaron una grúa para trasladar las unidades a un corralón. El caso será turnado a la Fiscalía General del Estado, que determinará responsabilidades.
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