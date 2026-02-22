logo pulso
Motociclista sufre accidente en avenida María Teresa: Cruz Roja atiende

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a un hombre y una mujer tras el accidente en Soledad.

Por Redacción

Febrero 22, 2026 02:07 p.m.
A
Motociclista sufre accidente en avenida María Teresa: Cruz Roja atiende

El incidente ocurrió a las 13:30 horas de este domingo, cuando el conductor de una motocicleta circulaba sobre la avenida María Teresa y un vehículo Chevrolet color azul le cortó la circulación al incorporarse de la calle Ana Gaby hacia la avenida Santa Teresa.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a un hombre y a una mujer y los trasladaron para su atención médica.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente.

SLP

Redacción

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a un hombre y una mujer tras el accidente en Soledad.

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil Estatal persiguieron una camioneta que fue abandonada tras salir de la vía.

SLP

Redacción

SLP

Redacción