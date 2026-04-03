Muere al volante tras infarto y provoca choque en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.– Un hombre de 55 años murió la mañana de este viernes luego de sufrir un infarto mientras conducía una camioneta, lo que provocó un choque por alcance sobre la carretera a Rioverde.

Los hechos ocurrieron después de las 10:00 horas, en el cruce con avenida Rivas Guillén, con dirección al Periférico Oriente. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de una Plymouth Voyager tras sufrir el paro cardíaco y se impactó contra un automóvil Nissan Tiida.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El otro vehículo involucrado resultó con daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

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