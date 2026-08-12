Accidente en carretera 80 deja posible víctima mortal

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Un fuerte accidente registrado la mañana de este miércoles sobre la carretera 80, en la Zona Industrial, dejó de manera preliminar a una persona que podría haber perdido la vida.

El percance ocurrió en el ascenso al puente de Logistik, donde se vieron involucrados dos vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se hablaba de una posible víctima mortal; sin embargo, hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Elementos de corporaciones de emergencia y autoridades acudieron al sitio para atender el accidente y realizar las labores correspondientes.

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El percance generó afectaciones a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan las labores en la zona.