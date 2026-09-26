logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detiene GCE a 25 personas y recupera siete vehículos robados en un día

La corporación también aseguró marihuana y 40 dosis de presunto cristal.

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 02:05 p.m.
A
Detiene GCE a 25 personas y recupera siete vehículos robados en un día
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí.— La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que detuvo a 25 personas en las últimas 24 horas durante operativos en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Las detenciones se relacionan con presunta posesión de droga, amenazas, violencia familiar y posesión de vehículos con reporte de robo.

      La corporación reportó además la recuperación de siete vehículos con reporte de robo vigente. En distintas intervenciones aseguró 32 gramos de marihuana y 40 dosis de una sustancia con características similares a las del cristal.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado no detalló en su reporte cuántas personas fueron detenidas por cada presunto delito ni los municipios donde ocurrieron los aseguramientos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detiene GCE a 25 personas y recupera siete vehículos robados en un día
      Detiene GCE a 25 personas y recupera siete vehículos robados en un día

      Detiene GCE a 25 personas y recupera siete vehículos robados en un día

      SLP

      Redacción

      La corporación también aseguró marihuana y 40 dosis de presunto cristal.

      Suman 19 detenidos por narcomenudeo en Abastos: SSPC
      Suman 19 detenidos por narcomenudeo en Abastos: SSPC

      Suman 19 detenidos por narcomenudeo en Abastos: SSPC

      SLP

      Redacción

      Las acciones derivan de un trabajo de inteligencia coordinado con la Fiscalía General del Estado

      Graves, dos motociclistas embestidos frente a Sendero
      Graves, dos motociclistas embestidos frente a Sendero

      Graves, dos motociclistas embestidos frente a Sendero

      SLP

      Redacción

      La pareja que viajaba sufrió lesiones tras chocar con un vehículo en sentido contrario en carretera 57

      Fallece adulto mayor tras accidente sobre la Valles-Tamazunchale
      Fallece adulto mayor tras accidente sobre la Valles-Tamazunchale

      Fallece adulto mayor tras accidente sobre la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Huasteca Hoy

      Paramédicos y autoridades confirmaron que la muerte estaría relacionada con su estado de salud