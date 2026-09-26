Detiene GCE a 25 personas y recupera siete vehículos robados en un día
La corporación también aseguró marihuana y 40 dosis de presunto cristal.
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San Luis Potosí.— La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que detuvo a 25 personas en las últimas 24 horas durante operativos en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Las detenciones se relacionan con presunta posesión de droga, amenazas, violencia familiar y posesión de vehículos con reporte de robo.
La corporación reportó además la recuperación de siete vehículos con reporte de robo vigente. En distintas intervenciones aseguró 32 gramos de marihuana y 40 dosis de una sustancia con características similares a las del cristal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado no detalló en su reporte cuántas personas fueron detenidas por cada presunto delito ni los municipios donde ocurrieron los aseguramientos.
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