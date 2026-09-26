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Seguridad

Suman 19 detenidos por narcomenudeo en Abastos: SSPC

Las acciones derivan de un trabajo de inteligencia coordinado con la Fiscalía General del Estado

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 12:42 p.m.
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Suman 19 detenidos por narcomenudeo en Abastos: SSPC
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      Cerca de 19 personas han sido detenidas en los últimos meses por actividades relacionadas con el narcomenudeo en la Central de Abastos, donde además se han asegurado más de mil dosis de distintas sustancias, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      Señaló que entre las detenciones recientes se encuentra uno de los objetivos que la corporación mantenía bajo investigación.

      Villa Gutiérrez explicó que uno de los objetivos ya había sido detenido anteriormente, aunque posteriormente obtuvo su libertad, mientras que el detenido recientemente corresponde a un segundo objetivo identificado dentro de las investigaciones. Añadió que estas acciones forman parte de un trabajo de inteligencia que la corporación ha desarrollado durante varios meses para ubicar a personas relacionadas con la distribución de drogas en esta zona.

      El funcionario señaló que las detenciones no son resultado de operativos aislados, sino de un proceso en el que se han generado redes de vínculos y se ha intercambiado información con la Fiscalía General del Estado. A partir de estos trabajos, dijo, la SSPC ha podido identificar objetivos y avanzar en las investigaciones que posteriormente derivan en órdenes o intervenciones para concretar las detenciones.

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      La Central de Abastos, agregó, se mantiene como un foco de atención para la corporación debido a que meses atrás se registraron algunos homicidios relacionados precisamente con actividades de narcomenudeo. Por ello, la SSPC mantiene presencia en el sector, aunque bajo una estrategia táctica que busca intervenir en puntos específicos sin generar confrontaciones.

      Villa Gutiérrez indicó que los agentes procuran concretar las detenciones y retirarse del lugar con las personas aseguradas, debido a que en algunas ocasiones quienes se encuentran en la zona han intentado impedir que los policías se lleven a los detenidos. Pese a estas situaciones, afirmó que los elementos han logrado salir con las personas aseguradas y continuar con el procedimiento correspondiente ante la autoridad ministerial.

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