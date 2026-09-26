Auxilian a hombre en crisis emocional en puente de Soledad

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Elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez auxiliaron a un hombre que atravesaba por una crisis emocional, cuando se encontraba en un puente ubicado en la zona de Circuito Potosí y Río Santiago.

De acuerdo con la corporación, los oficiales establecieron contacto con el hombre y lograron tranquilizarlo para ponerlo a salvo y trasladarlo posteriormente a la comandancia municipal.

El hombre recibió atención de personal de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI), donde explicó que atravesaba por problemas familiares que habían derivado en la situación.

Posteriormente, las agentes de la UAVI establecieron contacto con familiares del hombre, quienes se encargarán de acompañarlo para que reciba atención especializada.

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Cabe señalar que la UAVI apenas la semana pasada reportó que, del 9 de agosto al 18 de septiembre, se brindó atención a siete personas que presentaron alguna crisis emocional: cinco de ellas correspondieron a cuatro mujeres y un hombre, y dos fueron adolescentes.

La Unidad informó que, en estos casos, las y los oficiales están capacitados para brindar contención emocional y primeros auxilios psicológicos, buscando generar confianza y mantener la calma para ayudar a la persona en crisis.

Cuando la persona se encuentra fuera de riesgo, se busca y entrega a su red familiar, para que pueda ser acompañada a una institución especializada en salud mental, donde finalmente recibe atención oportuna.

Asimismo la UAVI destacó que hasta el momento, el 50 por ciento de las y los oficiales de la Guardia Civil Municipal ha recibido capacitación para atender este tipo de situaciones.