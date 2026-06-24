Muere trailero tras chocar en autopista de cuota

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Un choque entre dos tráilers registrado en la autopista de cuota Ventura-El Peyote, dejó como saldo un conductor sin vida y fuertes daños materiales, el percance tuvo lugar la mañana de este martes en el kilómetro 51 de la mencionada carretera.

Fue poco antes de las doce del mediodía, que a las corporaciones de auxilio se reportó el choque entre las dos pesadas unidades en la autopista de cuota mencionada, a la altura del entronque a la comunidad de San Elías, en los carriles en dirección a San Luis Potosí.

Paramédicos de los Servicios de Salud de Villa Hidalgo, acudieron a prestar ayuda al lugar del accidente, en donde atendieron a uno de los conductores que presentaba múltiples lesiones y que había quedado prensado dentro a la cabina de su tráiler.

En una ambulancia lo trasladaban a un hospital, pero por desgracia en el trayecto se percataron que ya había fallecido a causa de las heridas. El ahora occiso fue identificado como Edgar Ernesto García Martínez de 43 años de edad, el cual manejaba un tráiler de la empresa Agencia Nacional de Aduanas.

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Elementos de la Policía Vial, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente, en el cual los tráilers quedaron con fuertes daños materiales.

Según los hechos, inicialmente el ahora occiso manejaba su tráiler por la autopista en dirección a San Luis y en el kilómetro referido, poco antes de la caseta de cobro, se impactó de frente contra la parte posterior del otro vehículo, que se encontraba estacionado sobre el acotamiento de la rúa.

Debido a ello el chofer acabó prensado y cuando lo rescataron lo llevaban al nosocomio pero no alcanzó a llegar y murió en el camino.

Luego de varias horas, los tráilers fueron retirados del sitio y cientos de vehículos quedaron varados ya que la circulación tuvo que ser cerrada en lo que se realizaban las maniobras.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado realizaron el traslado del cuerpo del infortunado al Semele, en donde se esperaba acudieran los familiares para hacerles entrega del mismo previo cumplimiento de las diligencias legales.