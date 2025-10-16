logo pulso
Seguridad

Mujer agrede a su ex esposo y es detenida

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer agrede a su ex esposo y es detenida

En una atención inmediata brindada a un reporte ciudadano, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a una mujer por presunta violencia familiar, esto en la colonia Quintas de la Hacienda Segunda Sección.

En la comandancia central de la corporación municipal se recibió una llamada en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en un domicilio de la calle Bosque Real, en la colonia mencionada, debido a que una persona se encontraba con una actitud agresiva en el lugar.

Agentes femeninas acudieron al auxilio, siendo recibidas por un hombre, quien señaló a su ex pareja de agredirlo física y verbalmente, además de causar daños en su domicilio, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Las policías tuvieron contacto con la reportada, a quien entrevistaron y, después de varios minutos de diálogo, se identificó como Iris “N” de 48 años, a quien se le informó que sería detenida por presunta violencia familiar; además, se le dio lectura de su carta de derechos.

La arrestada fue consignada a Barandilla Municipal y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir el debido proceso.

