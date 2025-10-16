CS: En Fonden, “puras deudas”

Ciudad de México.- Ante la emergencia tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) eran “puras deudas” que se le dejó al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de octubre en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo garantizó que hay recursos de 19 mil millones de pesos para atender la emergencia y la reconstrucción.

“Para todos los que siguen añorando el Fonden”, la Mandataria federal expuso en el Salón Tesorería una nota informativa de octubre de 2020 que señalaba una deuda de 13,123 millones de pesos. “Así se recibió por el presidente López Obrador”.

“O sea, no tenía dinero el Fonden. Para todos aquellos que dicen que ‘porque el fideicomiso, aquel bastante corrupto desapareció, pues no hay recursos suficientes’, siempre hay una partida para emergencias, este año tiene 19 mil millones de pesos. Y el Fonden, además de un esquema muy burocrático que tardaba mucho en bajar la ayuda, mucha corrupción.

Por otra parte, la presidenta actualizó que van 66 personas fallecidas tras las lluvias e inundaciones de los días pasados en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.

Indicó que hay 75 personas no localizadas y se han localizado 103 a partir del número 79.

Asimismo, informó que el censo de viviendas afectadas por las lluvias de la semana pasada avanza en cinco estados del país, con 13 mil 377 hogares registrados hasta la fecha, siendo Veracruz la entidad con mayor número de viviendas dañadas.

Por entidad, el reporte indica: Hidalgo, 880 viviendas; Querétaro, 456; Puebla, 3 mil 383; San Luis Potosí, 1 mil; y Veracruz, 7 mil 658.

Por otra parte, y en la misma mañanera, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que, tras las intensas lluvias registradas la semana pasada en diversas regiones del país, 191 comunidades permanecen incomunicadas en cinco estados de la República: Hidalgo (111), Puebla (29), Querétaro (3), San Luis Potosí (2) y Veracruz (46).

Detalló que se han identificado 376 incidencias o interrupciones en caminos y carreteras federales, estatales y municipales. De estas, 161 ya fueron atendidas, 118 se encuentran en proceso, y en 25 puntos se logró restablecer el paso, aunque de manera provisional.