Mujer mayor es sorprendida robando tienda en Soledad
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En la colonia Bugambilias, una mujer de 61 años fue arrestada, señalada por oficiales de la Guardia Civil de Soledad de presuntamente haber robado tres productor de un comercio.
Gracias a la coordinación y comunicación permanente entre la autoridad y establecimientos comerciales, oficiales municipales arribaron de manera inmediata a una tienda de autoservicio, donde presuntamente Berta "N" de 61 años, habría intentado sustraer una botella térmica y dos productos cosméticos sin realizar su pago.
Derivado de los señalamientos y el interés de la parte afectada de continuar con su denuncia esta persona fue presentada ante la autoridad investigadora junto con la mercancía asegurada.
En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrendó su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y atención oportuna.
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