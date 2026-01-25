Niño escapa de su casa en Santa Mónica
Deambulaba en la calle y agentes policiacos lo auxiliaron
La Guardia Civil de Soledad atendió un reporte la mañana de este sábado, en el que oficiales municipales resguardaron a un menor de unos 4 años de edad, quien fue localizado deambulando solo sobre la calle Santo Tomás en la colonia Santa Mónica; el menor fue auxiliado y reunido con su mamá, quedando sano y salvo.
El hecho fue reportado a la corporación, por lo que de inmediato los agentes acudieron al lugar mencionado. Al arribar, agentes municipales resguardaron al infante, y lo trasladaron a la Comandancia Central de la corporación.
En las instalaciones, policías de la Unidad de Atención de Violencia Familiar (UAVI) brindaron la atención correspondiente al menor, iniciando los protocolos necesarios localizando a su madre, quien se presentó en las instalaciones y se identificó con documentos oficiales.
La madre refirió que el menor salió de su domicilio durante la mañana, por lo que, se llevó a cabo la reunificación del menor con su familia, brindando atención integral tanto al niño como a su madre.
Con estas acciones, la Guardia Civil de Soledad refrenda su compromiso de brindar la debida atención, priorizando el bien superior en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, pidiendo a la ciudadanía a realizar reportes oportunos para salvaguardar a población vulnerable en situaciones de riesgo y que no haya este tipo de situaciones.
