logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Niño escapa de su casa en Santa Mónica

Deambulaba en la calle y agentes policiacos lo auxiliaron

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Niño escapa de su casa en Santa Mónica

La Guardia Civil de Soledad atendió un reporte la mañana de este sábado, en el que oficiales municipales resguardaron a un menor de unos 4 años de edad, quien fue localizado deambulando solo sobre la calle Santo Tomás en la colonia Santa Mónica; el menor fue auxiliado y reunido con su mamá, quedando sano y salvo.

El hecho fue reportado a la corporación, por lo que de inmediato los agentes acudieron al lugar mencionado. Al arribar, agentes municipales resguardaron al infante, y lo trasladaron a la Comandancia Central de la corporación.

En las instalaciones, policías de la Unidad de Atención de Violencia Familiar (UAVI) brindaron la atención correspondiente al menor, iniciando los protocolos necesarios localizando a su madre, quien se presentó en las instalaciones y se identificó con documentos oficiales.

La madre refirió que el menor salió de su domicilio durante la mañana, por lo que, se llevó a cabo la reunificación del menor con su familia, brindando atención integral tanto al niño como a su madre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con estas acciones, la Guardia Civil de Soledad refrenda su compromiso de brindar la debida atención, priorizando el bien superior en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, pidiendo a la ciudadanía a realizar reportes oportunos para salvaguardar a población vulnerable en situaciones de riesgo y que no haya este tipo de situaciones. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán
Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán

Cae presunto distribuidor de drogas en Tampacán

SLP

Huasteca Hoy

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles
Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

Fuego consume camión frutero en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Frutas y Verduras 'El Negris' perdió otra unidad tras en incendio

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis
Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

SLP

Redacción

El impacto alcanzó varios vehículos, incluida una carroza.

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres
Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

Encierran a sujetos que golpearon a sus mujeres

SLP

Redacción