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No deja heridos aparatoso accidente en la Valles-Tamuín

Por Redacción

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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No deja heridos aparatoso accidente en la Valles-Tamuín
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      CIUDAD VALLES.- Cuatro jóvenes resultaron con lesiones leves luego de que la camioneta en la que viajaban se salió del camino y volcó en el Libramiento Valles-Tamuín.

      El accidente se suscitó la mañana de este miércoles, en el kilómetro 74 de la carretera de cuota, en el tramo La Pitahaya-La Calera.

      Una camioneta Toyota, con razón social IENTC, compañía de telecomunicaciones, era conducida con dirección de Valles hacia Tamuín.

      Pero de manera repentina, el conductor perdió el control del volante y se salió de la carretera; la unidad volcó, aunque terminó sobre sus ruedas.

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      A bordo viajaban cuatro hombres originarios de Veracruz, quienes resultaron con lesiones leves: Luis Guevara, de 31 años de edad, e Isaac Pérez, de 26 años, ambos originarios del estado de Veracruz. Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles, así como personal de Capufe, acudieron al auxilio; sin embargo, nadie requirió traslado a un hospital.

      Mientras tanto, oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del hecho y se encargarían de coordinar las labores para retirar la unidad accidentada.

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