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No deja heridos tráiler que invadió una banqueta

Por Redacción

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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No deja heridos tráiler que invadió una banqueta
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      Chofer de tráiler termina sobre una banqueta, tras perder el control de su unidad e impactarse contra objetos fijos en el circuito Potosí.

      Fue alrededor de la una del mediodía de este miércoles que un primer trailero se le cerró a un segundo, cuando ambos transitaban por el circuito Potosí, antes de subir el puente Rivera, con dirección a la carretera a Matehuala.

      Esta maniobra provocó que chofer perdiera el control de su unidad, chocando con la guarnición de su costado derecho y contra un poste metálico de alumbrado público. Finalmente, y luego de también impactarse contra unas jardineras de la zona, el tráiler quedó con una tolva acoplada descuadrado en el área verde contigua a la rúa.

      En el siniestro no se registraron lesionados, pese a la invasión de la zona peatonal y el chofer afectado salió ileso del percance. Se ignoran las causas exactas de las maniobras del primer conductor.

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      Minutos después, arribaron al sitio peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del siniestro como primeros respondientes.

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