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Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo

El adolescente cayó durante la dinámica conocida como "quiere volar"; paramédicos y brigadistas fueron atacados al acudir en su auxilio

Por Huasteca Hoy

Julio 06, 2026 09:07 a.m.
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Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo
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      Ciudad Valles.- Socorristas fueron agredidos la noche del domingo luego de acudir a la Glorieta Hidalgo para auxiliar a un adolescente que resultó lesionado durante una concentración de aficionados.

      A pesar de la derrota de la Selección Mexicana, cientos de personas se reunieron en ese punto de Ciudad Valles, donde se realizó una fiesta que terminó con incidentes.

      De acuerdo con la información recabada, un menor de 14 años participó en la dinámica conocida como "quiere volar", en la que varias personas lanzan a alguien por los aires. Sin embargo, no lograron atraparlo y el adolescente cayó al suelo, quedando inconsciente por algunos segundos.

      Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, brindaron atención al menor y posteriormente lo trasladaron a la clínica del ISSSTE para su valoración médica.

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      Antes de que la ambulancia saliera de la zona, algunos asistentes arrojaron latas de cerveza contra la unidad, aunque no se reportaron daños.

      También llegaron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias; uno de ellos fue golpeado durante la intervención, aunque no sufrió lesiones.

      El delegado local de la CNE, José María Palomo, condenó la agresión e informó que solicitó apoyo de la Policía. Hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas por estos hechos.

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