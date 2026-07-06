Motociclista cae a desnivel en la Valles-Naranjo

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Ciudad Valles.- Un motociclista quedó inconsciente luego de salirse del camino y caer a un desnivel sobre la carretera estatal Valles-Naranjo.

El accidente ocurrió la noche del domingo, aproximadamente a la altura del kilómetro 4, cuando Efraín Campos, vecino del ejido La Hincada, circulaba en dirección de Ciudad Valles hacia El Naranjo.

De acuerdo con la información recabada, el hombre perdió el control de la motocicleta de manera repentina, salió de la superficie de rodamiento y terminó cayendo a un desnivel.

Automovilistas que presenciaron el accidente reportaron el hecho al Sistema de Emergencias 9-1-1, al advertir que el motociclista no respondía y se encontraba inconsciente.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, brindaron los primeros auxilios y trasladaron al lesionado a un hospital, debido a que no se descartaban lesiones de gravedad.