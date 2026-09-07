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Seguridad

Policía Vial va contra vehículos que invaden banquetas

La SSPC anunció recorridos en el Centro Histórico y Carranza, pero no informó sobre multas o unidades retiradas

Por Pulso Online

Septiembre 07, 2026 05:08 p.m.
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Policía Vial va contra vehículos que invaden banquetas
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      San Luis Potosí, S.L.P.- La Policía Vial desplegó recorridos en calles del Centro Histórico y la avenida Venustiano Carranza para detectar vehículos estacionados sobre banquetas y otros obstáculos que impidan el paso de peatones.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal informó que la vigilancia se mantendrá en el denominado Cuadrante Centro, aunque no identificó las calles intervenidas ni precisó la duración o los horarios del operativo.

      La dependencia tampoco reportó cuántas obstrucciones ha detectado, el número de infracciones aplicadas o si algún vehículo fue retirado con grúa.

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      El operativo busca impedir que automóviles y otros objetos ocupen las aceras, una práctica que reduce el espacio para caminar y puede obligar a los peatones a utilizar la superficie destinada a la circulación vehicular.

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