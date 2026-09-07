Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Santa María

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San Luis Potosí, SLP.- Dos hombres fueron detenidos en acciones distintas realizadas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios de Villa de Ramos y Santa María del Río.

En Villa de Ramos, agentes estatales detuvieron durante recorridos de vigilancia a un joven de 22 años, a quien presuntamente le encontraron dosis de una sustancia con características del cristal y bolsas con posible marihuana.

Durante esta intervención también fue asegurada una motocicleta. La corporación no informó la cantidad de droga localizada ni las características del vehículo.

En otro operativo efectuado en Santa María del Río fue detenido José "N", de 37 años, señalado por la autoridad como presunto vendedor de estupefacientes.

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Al hombre le aseguraron bolsas con posible marihuana y dosis de una sustancia semejante al cristal, aunque tampoco se precisaron las cantidades.

Los detenidos, las sustancias y la motocicleta fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.