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Policías auxilian a joven en crisis en puente de Soledad

Elementos del Grupo Panteras lograron ponerla a salvo tras detectar que se encontraba en una situación de riesgo en el bulevar Valle de los Fantasmas

Por Pulso Online

Septiembre 07, 2026 12:43 p.m.
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Policías auxilian a joven en crisis en puente de Soledad
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      Elementos del Grupo Panteras de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez auxiliaron a una joven que atravesaba una crisis emocional mientras se encontraba en un puente peatonal del bulevar Valle de los Fantasmas.

      De acuerdo con la corporación, los agentes detectaron que la joven se encontraba en una situación de riesgo y se acercaron de inmediato para establecer un diálogo con ella.

      Tras varios minutos de intervención, los oficiales lograron ponerla a salvo y evitar que la situación terminara en una tragedia.

      La corporación destacó que la actuación oportuna de los elementos permitió salvaguardar la integridad de la joven, además de brindar atención ante una situación de emergencia.

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