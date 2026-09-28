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Otro hombre en bici está grave tras ser embestido por camioneta

Por Redacción

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Otro hombre en bici está grave tras ser embestido por camioneta
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      CIUDAD VALLES.- Un joven sufrió lesiones de gravedad luego de ser embestido por una camioneta cuando circulaba en bicicleta sobre avenida Universidad; el conductor presuntamente responsable se dio a la fuga.

      La noche del sábado, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al cruce de avenida Universidad y la calle Pico de Orizaba, en la colonia Bellavista, donde encontraron a un joven de entre 20 y 25 años de edad, de complexión delgada y tez morena, quien vestía pantalón gris y playera blanca.

      El muchacho se encontraba inconsciente y tirado sobre el pavimento junto a una bicicleta.

      De acuerdo con versiones de testigos, el joven circulaba en su bicicleta cuando fue embestido por una camioneta cerrada de color azul. Tras el impacto, el conductor de la unidad continuó su marcha y huyó con rumbo al cuartel.

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      El ciclista presentaba una herida con sangrado en la cabeza y una probable fractura de cráneo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General de Ciudad Valles. Hasta el momento no ha sido identificado.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar y resguardaron la bicicleta, la cual presentaba daños derivados del accidente. 

      Posteriormente sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que realizará las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar al conductor involucrado.

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