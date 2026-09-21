Pierde la vida un hombre en el río Tampaón

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TAMUÍN.- Un hombre falleció ahogado en el río Tampaón, cerca de la localidad El Aserradero. Había ingresado a bañarse, pero la corriente lo arrastró.

El infortunado fue identificado como Lorenzo Ramírez, tenía 50 años de edad y vivía en la localidad Altamira, del municipio de Tanlajás.

Fuentes oficiales informaron que se metió a bañar al río Tampaón, en el tramo que se conoce como La Cualla.

Sin embargo, la corriente lo habría arrastrado a una zona profunda y ya no pudo salir. Para cuando los pobladores se dieron cuenta, ya era demasiado tarde.

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Esa parte del río limita con Tamuín, específicamente a la altura del ejido El Aserradero, y vecinos de ese sector se coordinaron para rescatar el cuerpo de Lorenzo.

Después llegaron en apoyo los Bomberos Voluntarios de Tamuín, así como personal de Protección Civil y de la Policía Municipal.

Luego de encontrarlo, el cuerpo fue llevado a la orilla, donde personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y, finalmente, fue trasladado al Servicio Médico Legal.