Sujeto armado es detenido en calles de Matehuala

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Tras atender un reporte ciudadano en el municipio de Matehuala, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un sujeto que portaba una pistola abastecida, siendo remitido ante la autoridad correspondiente por el delito de portación de arma de fuego.

De acuerdo la información disponible, los agentes realizaban recorridos de seguridad en el mencionado municipio cuando fueron alertados sobre la presencia de un hombre que andaba armado.

Los policías estatales llegaron a la zona del reporte, en donde detectaron un individuo que se identificó como Juan N. de 49 años de edad; se le practicó una revisión y le fue encontrada en la cintura una pistola tipo escuadra, la cual tenía un cargador abastecido con doce cartuchos útiles.

Al hombre se le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y se le remitió ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se le defina su situación legal por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

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