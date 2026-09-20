Taxi termina contra contención tras choque en el Río Santiago
El accidente ocurrió a la altura del puente Pedroza; únicamente se reportaron daños materiales
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Un choque por alcance entre dos automóviles se registró la mañana de este domingo en el bulevar Río Santiago, sin que se reportaran personas lesionadas.
El percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando un Volkswagen Vento gris circulaba con dirección al poniente y, a la altura del puente Pedroza, metros antes de llegar a Mariano Otero, impactó por alcance a otro vehículo.
Tras la colisión, la segunda unidad fue proyectada contra la barrera de contención, mientras que los vehículos involucrados quedaron obstruyendo el carril izquierdo en la zona de la colonia Los Reyitos.
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Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro de las unidades con apoyo de grúas.
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