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Policías terminan agredidos en riña vecinal

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Policías terminan agredidos en riña vecinal
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      Agentes de la Guardia Civil de Soledad y de la Fiscalía General del Estado fueron agredidos en una riña en Residencial Pavón, por lo que quedaron detenidos Eustorgio "N", de 48 años y Armando "N", de 36 años, por su probable participación en el delito cometido contra servidores públicos en uso de sus funciones.

       Los hechos ocurrieron durante el desarrollo de diligencias de una investigación  llevada a cabo en los alrededores de Andador Luna, donde oficiales de la Guardia Civil Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado, fueron agredidos física y verbalmente en riña, generando una situación de riesgo.

       Por lo anterior, con apego al protocolo de actuación policial y para garantizar el orden y seguridad en la zona, así como del personal que realizaba labores de investigación, con respuesta inmediata se logró capturar a dos hombres quienes fueron informados que quedarían en calidad de detenidos y puestos disposición de la autoridad correspondiente.

       La Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de las familias soledenses.

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