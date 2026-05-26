Por agredir a familiares detienen a cuatro

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La Guardia Civil de Soledad detuvo a dos mujeres y dos hombres por su presunta participación en hechos con apariencia de delito por violencia familiar.

Luego de reportes ciudadanos en situación de riesgo, oficiales municipales acudieron a un llamado en la colonia Agaves, donde un hombre refirió que su pareja identificada como Concepción "N" con 33 años de edad, habría intentado sustraer a sus hijos causando daño al portón de su domicilio y agrediéndole física y verbalmente, derivado de estos hechos, solicitó la intervención policial, ya que era su deseo proceder legalmente.

Posteriormente, los oficiales municipales se trasladaron a la colonia Hogares Populares, donde fue detenida Leticia "N" de 58 años, señalada por presuntamente agredir física y verbalmente a su nuera y nieta, causando daños en el interior y exterior del domicilio. La afectada quiso continuar con su denuncia ante las autoridades competentes.

Tras otro reporte en la colonia San Felipe, quedó en calidad de persona detenida Nahum "N" 22 años, por presuntamente haber agredido física y verbalmente a su pareja sentimental.

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Finalmente, en la colonia San Francisco, quedó asegurado Alan "N" de 24 años, por presuntamente haber agredido física y verbalmente a su pareja, ademas de retenerla contra su voluntad en el interior del domicilio.