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En la colonia Urbana San Felipe, elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un sujeto que disparó repentinamente al aire.

Esto, en atención a un reporte ciudadano, en el cual quedó detenido José "N", de 35 años, por presunto ataque peligroso y portación de arma de fuego.

Los hechos habrían ocurrido en la colonia referida, donde un persona solicitó apoyo por la presencia de un individuo que presuntamente realizó detonaciones al aire con lo que parecía ser un arma de fuego.

Con actuación inmediata, los policías intervinieron y ubicaron al señalado identificado como José "N", a quien durante su inspección preventiva se le encontró un arma de fuego, así como tres cartuchos útiles calibre .22.

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Por lo anterior, se dio a conocer que el señalado sería detenido y presentado ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), junto con el arma y los cartuchos asegurados.