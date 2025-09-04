Por robo a comercio, atrapan a dos jóvenes en la Col. B. Anaya

Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de dos jóvenes señalados por robo y daños a un comercio ubicado en la colonia Ricardo B. Anaya. Los implicados, rompieron la cortina de un local para sustraer máquinas de soldar, pero fueron sorprendidos en el acto por vecinos que alertaron a los agentes municipales.

De acuerdo al reporte, el hecho se registró la madrugada de este lunes en el comercio con razón social „Todo para el Soldador“ ubicado en la avenida Ricardo B. Anaya y la calle José de Gauna, donde dos hombres causaron daños en la cortina de acero para introducirse y sustraer diversos productos. Los vecinos informaron lo sucedido a los agentes municipales que patrullaban el sector, indicando que ambos habían abordado una motocicleta para huir.

Con las características de los implicados se emprendió un dispositivo de búsqueda, logrando ubicarlos en las calles Baltazár Echave y Fray Juan Echave. Ahí, los implicados habían tenido un accidente vial, impactando su motocicleta contra un vehículo tipo taxi, y pese a que intentaron huir, fueron detenidos en el lugar en posesión de 2 máquinas para soldar, productos sustraídos del comercio afectado.

Enseguida, los agentes municipales informaron del motivo de su detención a Braulio Uriel “N” de 21 años y a Misael “N” de 24 años, quedando el segundo bajo custodia en el hospital por las lesiones derivadas del hecho de tránsito.

Posteriormente, se procedió con el embalaje de los indicios y el conocimiento de hechos del siniestro vial, informando a la Fiscalía General del Estado para que sea esta autoridad quien continúe con las indagatorias correspondientes.