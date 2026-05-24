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Seguridad

Procesan a dos por desaparición forzada

La FGE identificó a los detenidos como los señalados

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Procesan a dos por desaparición forzada
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      La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Alejandro "N" y Héctor "N", por su probable intervención en el delito de desaparición forzada.

      Fueron los agentes fiscales quienes integraron la carpeta de investigación y, tras recabar datos de prueba, identificaron a los señalados como posibles involucrados en los hechos, por lo cual se solicitó ante un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida.

      La fiscalía potosina desarrolló las indagatorias con las que se obtuvo el mandamiento judicial correspondiente. Posteriormente, elementos de la PDI confirmaron que los imputados se encontraban internos en el penal de La Pila por diversos delitos.

      Los imputados quedaron internados y a disposición de la autoridad judicial que los requiere y quien evaluará su situación jurídica.

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