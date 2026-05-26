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Recuperan camioneta robada en la capital

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan camioneta robada en la capital
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      Desarrollado por SACS IA

      En recorridos preventivos sobre el cuadrante norte, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron la localización y recuperación de una camioneta con reporte de robo.

      Agentes municipales realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante norte, cuando al circular sobre la calle Magnolias, próximo a Periférico en la colonia las Flores, detectaron en condiciones de abandono reciente una camioneta marca Chevrolet Tahoe en color negro.

      Enseguida, los oficiales consultaron el estatus de la unidad en el Sistema Único de Información Criminal, confirmando que contaba con reporte de robo de menos de 24 horas.

      La unidad fue depositada en una pensión para su resguardo, en tanto el reporte del hallazgo se canalizó a la autoridad ministerial para las debidas investigaciones.

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