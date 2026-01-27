logo pulso
Seguridad

Repele GCE ataque y abate a dos en Santo Domingo

En los hechos, se aseguraron armas de fuego y drogas en una camioneta

Por Redacción

Enero 27, 2026 11:30 a.m.
A
Fotos: GCE

Fotos: GCE

En operativo de seguridad que abarca zonas limítrofes con Zacatecas, se neutralizó a un par de presuntos integrantes de una célula criminal. En el lugar se aseguraron armas de fuego y droga, informó la Guardia Civil Estatal (GCE).

La incursión operativa que abarcó zonas del vecino estado, permitió a la GCE, abatir a dos sujetos que presuntamente formaban parte de una célula criminal.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Illescas en el municipio de Santo Domingo, mientras los elementos estatales realizaban recorridos estratégicos, cuando avistaron a sujetos armados que se desplazaban en una camioneta en color blanco, mismos que pretendieron huir a la par de realizar detonaciones contra los oficiales.

Fotos: GCE 

Ante tal situación, los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos, repeliendo el ataque y, como resultado, los dos agresores que iniciaron el ataque perdieron la vida en el lugar, encontrándose en interior del vehículo en el que se transportaban dos armas de fuego cortas, así como diversas dosis de droga.

Uno de los fallecidos fue identificado como Andrés "N" alias "El Chino", de 35 años, mientras que el segundo permanece en calidad de no identificado.

Al sitio acudieron también elementos de la Guardia Nacional, PDI y Servicios Periciales, quienes brindaron apoyo y realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el aseguramiento de los indicios.

La GCE reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de seguridad y vigilancia en coordinación interinstitucional para garantizar la paz y tranquilidad.

FGE investiga en Santo Domingo crimen múltiple

Se realizaron diversas diligencias en el municipio de Santo Domingo como parte de la investigación del hallazgo de siete cadáveres en el estado de Zacatecas, las cuales se encuentran en proceso de obt...

