FGE investiga en Santo Domingo crimen múltiple

Se realizaron diversas diligencias en el municipio de Santo Domingo como parte de la investigación del hallazgo de siete cadáveres en el estado de Zacatecas, las cuales se encuentran en proceso de obtener resultados, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dijo lo anterior en el contexto de que recientemente los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) María N., José N., Etelberto N. y Roni N., fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada en aquel estado, y que, según la Fiscalía zacatecana, en Santo Domingo se encontraron indicios de que en un predio se cometió un asesinato, pero todavía no se define si está relacionado con el homicidio múltiple.

La fiscal general explicó que la entidad de procuración de justicia de Zacatecas solicitó la colaboración a la FGE, por lo cual, mediante la Policía de Investigación (PDI) se realizaron una serie de diligencias “que están en proceso del resultado”.

Reiteró que San Luis Potosí no cuenta con una carpeta de investigación relacionado con el posible homicidio de personas en dicho municipio potosino, dado que la totalidad de la averiguación está en manos del estado vecino.

“Nosotros los acompañamos en la investigación. Bueno, ellos no pueden llevar a cabo diligencias si no es a través de colaboración, como tampoco nosotros las podemos llevar en el exterior de algún otro estado sin la debida colaboración”, remató.

En días pasados, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, acusó que la corporación de seguridad pública de Zacatecas “mueve el tema” de los siete cadáveres, a fin de que los registros de homicidios dolosos no se contabilizan en su estadística criminal.