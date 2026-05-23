logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a pareja de secuestradores

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a pareja de secuestradores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bajo el delito de desaparición cometida por particulares, fue detenida una mujer y un hombre en la delegación La Pila por la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      La institución procuradora de justicia inició las indagatorias contra estas personas, tras los hechos que se presentaron el 10 de febrero, donde ambos presuntos partícipes habrían privado ilegalmente de la libertad a un hombre cercano a ellos, a quien sacaron de un domicilio del fraccionamiento Valle Santa Lucía, en Soledad.

      Las labores operativas de la FGE arrojaron diversos datos de prueba en contra de Itzel "N" y Claudio "N", por lo que tramitaron la debida orden de aprehensión y, al ser concedida por un Juez de Control, la PDI comenzó a buscarlos a través de un operativo de vigilancia.

      Fue en las inmediaciones del centro penitenciario de la ciudad donde fueron localizados los señalados y asegurados por los elementos de la Fiscalía, quienes los condujeron a los diversos procesos previos a ser presentados ante un Juez de Control.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En horas próximas, Agentes del Ministerio Público buscarán el auto de vinculación a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares en la audiencia respectiva.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      VIDEO | Roban salón de belleza en Nereo Rodríguez Barragán
      VIDEO | Roban salón de belleza en Nereo Rodríguez Barragán

      VIDEO | Roban salón de belleza en Nereo Rodríguez Barragán

      SLP

      Emmanuel Martínez

      Entre lo sustraído se encuentran planchas, tenazas, una secadora y tratamientos capilares

      Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras carambola
      Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras carambola

      Fotos | Cierran paso en desnivel de Himalaya tras "carambola"

      SLP

      Redacción

      El reporte fue cerca de las 16 horas de este viernes

      Aprehenden a dos por manipulación digital de identidad
      Aprehenden a dos por manipulación digital de identidad

      Aprehenden a dos por manipulación digital de identidad

      SLP

      Redacción

      La audiencia de formulación de imputación se realizará hoy ante el Juez de Control de la Primera Región

      Choque en Soledad deja dos motociclistas lesionados
      Choque en Soledad deja dos motociclistas lesionados

      Choque en Soledad deja dos motociclistas lesionados

      SLP

      Redacción

      Paramédicos y Guardia Civil municipal atendieron y tomaron conocimiento del accidente