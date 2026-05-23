Aprehenden a pareja de secuestradores

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Bajo el delito de desaparición cometida por particulares, fue detenida una mujer y un hombre en la delegación La Pila por la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La institución procuradora de justicia inició las indagatorias contra estas personas, tras los hechos que se presentaron el 10 de febrero, donde ambos presuntos partícipes habrían privado ilegalmente de la libertad a un hombre cercano a ellos, a quien sacaron de un domicilio del fraccionamiento Valle Santa Lucía, en Soledad.

Las labores operativas de la FGE arrojaron diversos datos de prueba en contra de Itzel "N" y Claudio "N", por lo que tramitaron la debida orden de aprehensión y, al ser concedida por un Juez de Control, la PDI comenzó a buscarlos a través de un operativo de vigilancia.

Fue en las inmediaciones del centro penitenciario de la ciudad donde fueron localizados los señalados y asegurados por los elementos de la Fiscalía, quienes los condujeron a los diversos procesos previos a ser presentados ante un Juez de Control.

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En horas próximas, Agentes del Ministerio Público buscarán el auto de vinculación a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares en la audiencia respectiva.