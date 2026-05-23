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38 detenidos por la GCE en las últimas horas

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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38 detenidos por la GCE en las últimas horas
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      La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en las últimas 24 horas a 38 personas, por su presunta participación en diversas conductas que afectan la paz y el orden público, informó.

      Durante estas acciones, la GCE aseguró 104 dosis de "cristal", 522 gramos de marihuana y 40 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", además de la detención de tres masculinos que se encontraban en posesión de dos inhibidores de señal, equipos comúnmente relacionados con actividades ilícitas.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró mantener "una estrategia permanente enfocada en fortalecer la presencia operativa, prevenir la comisión de delitos y generar condiciones que permitan preservar la tranquilidad y seguridad de las familias potosinas en los 59 municipios de la entidad".

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