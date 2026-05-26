logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BÚSQUEDA INFINITA

Fotogalería

BÚSQUEDA INFINITA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se estampa taxi contra poste en Valles

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Se estampa taxi contra poste en Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un taxista de la tercera edad resultó ileso luego chocar contra un poste de alumbrado público sobre la carretera al Ingenio.

      El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, en los carriles con dirección de la zona centro hacia el Ingenio Plan de Ayala, a la altura de las vías del tren, cerca del fraccionamiento La Curva.

      La unidad involucrada fue el taxi número económico 253, del sitio Infonavit 2, cuyo conductor -por razones aun desconocidas- perdió el control del volante, se subió al camellón central y terminó impactándose de frente contra un poste de alumbrado público que se encontraba en la zona.

      Debido al fuerte impacto, el vehículo quedó con cuantiosos daños en la parte frontal y el poste terminó derribado, obstruyendo parcialmente la circulación vehicular en los carriles con dirección hacia la zona centro.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A pesar de lo aparatoso del percance, el trabajador del volante no sufrió lesiones, ni tuvo que ser trasladado a un hospital.

      Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho y coordinar las maniobras para el retiro de la unidad y del poste, a fin de restablecer la circulación. Posteriormente, personal de Protección Civil Municipal realizó labores de limpieza en la zona, debido a que hubo derrame de combustible sobre la carpeta asfáltica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Clausuran La Bamba y Los Volcanes tras balacera
      Clausuran La Bamba y Los Volcanes tras balacera

      Clausuran "La Bamba" y "Los Volcanes" tras balacera

      SLP

      Pulso Online

      Las Direcciones de Protección Civil y Comercio realizaron el cierre de los establecimientos

      Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio
      Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio

      Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor resultó ileso pese al aparatoso choque ocurrido cerca del fraccionamiento La Curva

      Muere conductor tras choque contra doble remolque
      Muere conductor tras choque contra doble remolque

      Muere conductor tras choque contra doble remolque

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió sobre la carretera libre Valles-Tampico, cerca del ejido La Fortaleza

      Muere mujer en ataque armado afuera de La Bamba
      Muere mujer en ataque armado afuera de La Bamba

      Muere mujer en ataque armado afuera de "La Bamba"

      SLP

      Redacción

      Además hay otros tres heridos; la agresión ocurrió durante la madrugada frente al Mercado La Merced