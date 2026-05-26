Se estampa taxi contra poste en Valles

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CIUDAD VALLES.- Un taxista de la tercera edad resultó ileso luego chocar contra un poste de alumbrado público sobre la carretera al Ingenio.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, en los carriles con dirección de la zona centro hacia el Ingenio Plan de Ayala, a la altura de las vías del tren, cerca del fraccionamiento La Curva.

La unidad involucrada fue el taxi número económico 253, del sitio Infonavit 2, cuyo conductor -por razones aun desconocidas- perdió el control del volante, se subió al camellón central y terminó impactándose de frente contra un poste de alumbrado público que se encontraba en la zona.

Debido al fuerte impacto, el vehículo quedó con cuantiosos daños en la parte frontal y el poste terminó derribado, obstruyendo parcialmente la circulación vehicular en los carriles con dirección hacia la zona centro.

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A pesar de lo aparatoso del percance, el trabajador del volante no sufrió lesiones, ni tuvo que ser trasladado a un hospital.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho y coordinar las maniobras para el retiro de la unidad y del poste, a fin de restablecer la circulación. Posteriormente, personal de Protección Civil Municipal realizó labores de limpieza en la zona, debido a que hubo derrame de combustible sobre la carpeta asfáltica.