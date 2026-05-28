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Seguridad

Se volaron varias cajetillas de cigarro del Oxxo

En diferentes hechos, dos sujetos fueron detenidos

Por Redacción

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Se volaron varias cajetillas de cigarro del Oxxo
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      Como resultado de la efectividad operativa de agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se logró la detención de dos hombres que, en diferentes hechos, fueron señalados de robo a comercio, ambos aseguramientos se efectuaron en la colonia San Luis.

      La primera detención se suscitó cuando agentes capitalinos fueron informados  de un robo en proceso en una tienda Oxxo ubicada en calle Tercera de la citada colonia.

      Inmediatamente arribaron al lugar, donde notaron como un hombre salía corriendo dándole alcance en la calle Séptima. En la revisión preventiva de seguridad le fueron encontradas varias cajetillas de cigarros y teléfonos celulares, que sustrajo del comercio afectado.

      El hombre, que se identificó como Cristian Leonel "N" de 26 años, fue identificado plenamente por personal de la tienda quienes manifestaron su deseo de proceder legalmente.

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      En una segunda intervención, los oficiales efectuaban patrullajes de seguridad sobre la misma colonia San Luis, cuando recibieron un reporte de robo a comercio en proceso, indicando que se requería su presencia en calle Segunda y avenida Universidad.

      En el lugar, personal de otra tienda Oxxo, informó que momentos antes un hombre había cometido robo con violencia, llevándose consigo dinero en efectivo, así como diversas cajetillas de cigarros.

      Los agentes municipales emprendieron un dispositivo de búsqueda, logrando ubicar al sujeto en la calle Azteca Sur, aun con los artículos sustraídos además del dinero en efectivo.

      El señalado, de nombre Brayan Alejandro "N" de 23 años, fue identificado plenamente por la parte afectada, y luego de la consulta de sus datos en la base de dato policial, se supo que contaba con antecedentes por la comisión de diversos delitos del fuero común, principalmente el robo a comercio.

      Finalmente, en ambos casos, luego de la lectura de derechos que les asisten como personas detenidas, los detenidos fueron llevados al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y posteriormente presentados a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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